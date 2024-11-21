Украина догоняет мировых лидеров экспорта замороженной малины — Finance.ua

Украина догоняет мировых лидеров экспорта замороженной малины Сегодня 06:04

Украина догоняет мировых лидеров экспорта замороженной малины

В сезоне 2024/25 годов Украина продолжает активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, сообщает East Fruit

Первенство на рынке пока остается за Сербией и Польшей.

Польша, чтобы удержаться на этой позиции, все больше зависит от реэкспорта продукции, в основном именно украинского происхождения.

Обратите внимание! В первые три месяца сезона — с июля по сентябрь включительно, Украина экспортировала уже более 28 тысяч тонн замороженной малины и ежевики, что является новым рекордом для этого периода года. Экспорт, таким образом, вырос сразу на 36% к тому же периоду прошлого года и на 45% по сравнению с 2022 годом. Отметим, что рост экспорта происходит на фоне многочисленных сообщений фермеров о снижении урожая малины в 2024 году.

Несмотря на то, что Польша остается главным рынком сбыта замороженной малины из Украины, ее доля в общем объеме экспорта продолжает снижаться. Украина постепенно начинает выходить с замороженной малиной на традиционные для Польши рынки сбыта, такие как Германия и Франция. К примеру, в этом сезоне доля рынка Германии в экспорте замороженной малины из Украины уже превышает 20%, — говорит экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

Аналитики отмечают, что среди главных рынков сбыта украинской малины в начале сезона также Чехия, Литва, Австрия, Бельгия и Италия. Также в новом сезоне уже отправлены первые партии украинской замороженной малины в такие важные и перспективные рынки сбыта как США и Канада. И даже Сербия — мировой лидер по экспорту малины, приобрела в Украине крупную партию продукции в сентябре, очевидно, для реэкспорта.

Телеканал 24 По материалам:

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