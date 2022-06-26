Украина добилась лишения россии и беларуси статуса наблюдателей в Энергетической хартии — Finance.ua

Украина добилась лишения россии и беларуси статуса наблюдателей в Энергетической хартии Сегодня 14:34 — Энергетика

Договорные стороны Энергетической хартии лишили россию и беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора к Энергетической хартии в отношении беларуси.

Как сообщило Министерство энергетики Украины, эти решения были приняты на специальной сессии Конференции Энергетической хартии в Брюсселе в пятницу.

«Государство-агрессор, которое нарушает международные соглашения, попирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в частности в энергетических сообществах и организациях», — прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Минэнерго отметило, что эти вопросы были внесены в повестку дня сессии по требованию украинской стороны.

«После полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины Министерство энергетики неоднократно выступало с инициативой по лишению россии статуса наблюдателя в Энергетической хартии, а также приостановке временного применения Договора к Энергетической хартии в отношении беларуси», — описали ситуацию в Минэнерго.

Там напомнили, что договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным почти 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности, в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами.

россия и беларусь подписали Договор к Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время беларусь применяла договор временно.

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