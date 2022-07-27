Украина будет выдвигать обвинения в военных преступлениях против руководителей западных банков из-за финансирования рф — Finance.ua

Украина будет выдвигать обвинения в военных преступлениях против руководителей западных банков из-за финансирования рф
Советник президента Украины по экономике Олег Устенко заявил, что Украина будет выдвигать обвинения в военных преступлениях против руководителей JPMorgan Chase, Citi и HSBC из-за финансирования россии.
Об этом сказал Устенко в интервью CNBC.
По его словам, Украина выдвигает обвинения в военных преступлениях против руководителей JPMorgan Chase, Citigroup и других крупных западных банков из-за вероятного косвенного финансирования рф.
«Нет никаких сомнений, что россия совершает военные преступления в Украине против украинцев», — заявил Устенко в интервью CNBC.
«По нашей логике, все, кто финансирует этих военных преступников, которые совершают эти ужасные вещи в Украине, также совершают военные преступления», — подчеркнул он.
Ранее Устенко написал генеральному директору JPMorgan Chase Джейми Даймону и руководителям Citigroup и HSBC с просьбой разорвать отношения с компаниями, торгующими российской нефтью и продающими акции российских нефтегазовых компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть».
«Мы будем преследовать, может быть, не компании, а менеджеров этих компаний», — добавил советник Зеленского.
«У нас есть разные варианты. Первый вариант, безусловно, ICC (Международный уголовный суд. — Ред.)», — отметил Устенко.
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По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о деятельности банков, которая будет передана Международному уголовному суду.
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