Citigroup может сохранить банковскую лицензию в рф, несмотря на попытки продать потребительский бизнес — Finance.ua
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Citigroup может сохранить банковскую лицензию в рф, несмотря на попытки продать потребительский бизнес

Сегодня 15:43Фондовый рынок
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Денежный конгломерат Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некие операции в рф даже несмотря на продажу собственного потребительского и коммерческого бизнеса в россии.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Джейн Фрейзер.
Американский конгломерат в марте и апреле заявлял о планах продать свое потребительское подразделение в россии. В компании собирались избавиться от «значительной части» бизнеса в россии.
Однако на вопрос, будет ли Citi пытаться сохранить свои лицензии, Фрейзер ответила: «Мы еще не знаем, мы не приняли решения относительно того, какого именно размера мы будем», добавив, что банк «просто будет существенно меньше [в россии], чем был».
При этом Фрейзер добавила, что надеется на мирные переговоры с россией, но уверенности в их результате у Citi сейчас нет.
По словам руководительницы компании, Citi может потерять около $3 млрд, если весь бизнес группы в России «пойдет наперекосяк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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