Citigroup может сохранить банковскую лицензию в рф, несмотря на попытки продать потребительский бизнес — Finance.ua

Citigroup может сохранить банковскую лицензию в рф, несмотря на попытки продать потребительский бизнес

Сегодня 15:43 — Фондовый рынок

Денежный конгломерат Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некие операции в рф даже несмотря на продажу собственного потребительского и коммерческого бизнеса в россии.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Джейн Фрейзер.

Американский конгломерат в марте и апреле заявлял о планах продать свое потребительское подразделение в россии. В компании собирались избавиться от «значительной части» бизнеса в россии.

Однако на вопрос, будет ли Citi пытаться сохранить свои лицензии, Фрейзер ответила: «Мы еще не знаем, мы не приняли решения относительно того, какого именно размера мы будем», добавив, что банк «просто будет существенно меньше [в россии], чем был».

При этом Фрейзер добавила, что надеется на мирные переговоры с россией, но уверенности в их результате у Citi сейчас нет.

По словам руководительницы компании, Citi может потерять около $3 млрд, если весь бизнес группы в России «пойдет наперекосяк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.