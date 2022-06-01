Citigroup может сохранить банковскую лицензию в рф, несмотря на попытки продать потребительский бизнес — Finance.ua

Денежный конгломерат Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некие операции в рф даже несмотря на продажу собственного потребительского и коммерческого бизнеса в россии.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании Джейн Фрейзер.
Американский конгломерат в марте и апреле заявлял о планах продать свое потребительское подразделение в россии. В компании собирались избавиться от «значительной части» бизнеса в россии.
Однако на вопрос, будет ли Citi пытаться сохранить свои лицензии, Фрейзер ответила: «Мы еще не знаем, мы не приняли решения относительно того, какого именно размера мы будем», добавив, что банк «просто будет существенно меньше [в россии], чем был».
При этом Фрейзер добавила, что надеется на мирные переговоры с россией, но уверенности в их результате у Citi сейчас нет.
По словам руководительницы компании, Citi может потерять около $3 млрд, если весь бизнес группы в России «пойдет наперекосяк».