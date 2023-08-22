Украина будет в топе по авиапоказателю — Зеленский Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Украина будет в топе по авиапоказателю — Зеленский

Украина будет в топе сильнейших стран мира по боевому авиационному показателю после получения истребителей F-16.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам VI Международного ветеранского форума во вторник, 22 августа.

«По результатам визитов в течение этих дней есть по меньшей мере четыре новых оборонных пакета от наших партнеров, а основное, чего мы достигли, — это открытие для нашего государства поставок F-16. Мы договорились о конкретном количестве первой поставки самолетов от двух государств — Нидерландов и Дании. И работаем над еще большим результатом», — сказал президент.

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Зеленский рассказал, что встретился с нашими военными, которые уже начали тренировки в Дании. Также украинцы начнут обучение в других странах авиационной коалиции.

«Все наши воины неба мотивированы максимально, чтобы как можно быстрее использовать новые для нашего государства боевые самолеты. По боевому авиационному показателю Украина будет в топе сильнейших государств мира. Это значит, что удастся сохранить больше жизней наших людей — и военных, и гражданских», — подчеркнул глава государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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