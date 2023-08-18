Зеленский подписал освобождение от пошлин антидроновых ружей и тепловизоров — Finance.ua
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Зеленский подписал освобождение от пошлин антидроновых ружей и тепловизоров

Казна и Политика
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Зеленский подписал освобождение от пошлин антидроновых ружей и тепловизоров
Зеленский подписал освобождение от пошлин антидроновых ружей и тепловизоров
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об упрощении ввоза антидроновых ружей и другой необходимой техники для Сил обороны Украины.
Об этом говорится в карточках законопроектов № 9467 и 9468.
Этими решениями освобождаются от НДС и пошлины антидроновые ружья, тепловизионные монокуляры, оснащенные инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и бинокуляры с функцией дальномера.
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Верховная Рада приняла эти законопроекты еще 28 июля.
Отметим, антидроновое ружье — это устройство, которое генерирует помехи, «подавляющие» канал связи между дроном противника и его пультом управления. Антидрон-комплекс блокирует телеметрию, видеопередачу и спутники между оператором и дроном. Оператор не может управлять коптером, а дрон без спутников теряет возможность ориентировки в пространстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske.tv
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