Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией Сегодня 06:05 — Энергетика

Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией

Украина в ближайшие годы будет ориентироваться на строительство электростанций в области возобновляемой энергетики, которая производит дешевую электроэнергию и гораздо менее уязвима к российским обстрелам по сравнению с другими электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в интервью Forbes.

«В планах несколько изменить формат энергосистемы в последующие годы. Речь идет о построении новых электростанций, которые будут меньше по масштабу, будут работать на более дешевом возобновляемом ресурсе. Ветер, солнце, биотопливо — эти ресурсы дешевле угля и газа», — сказал он.

Руководитель «Укрэнерго» отметил, что многие небольшие «зеленые» электростанции сложнее выводить из строя ракетами или дронами, чем одну большую.

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«Потому что можно нанести много вреда, попав ракетами в электростанцию мощностью 1000 МВт. Другое дело — разбить 100 электростанций мощностью 10 МВт», — пояснил Кудрицкий, добавив, что децентрализация энергосистемы — это не только вопрос эффективности, но и требование безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению иностранных инвесторов, в Украине в ближайшее время не смогут достроиться сотни мегаватт возобновляемой энергетики, если парламент не примет изменения в законодательство, предусматривающие продление срока действия технических условий на присоединение электростанций и срока действия договоров pre-PPA (получение зеленого тарифа для предприятий ВИЭ).

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