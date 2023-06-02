Украина будет строить &quot;зеленые&quot; электростанции с дешевой электроэнергией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией

Энергетика
12
Украина будет строить &quot;зеленые&quot; электростанции с дешевой электроэнергией
Украина будет строить "зеленые" электростанции с дешевой электроэнергией
Украина в ближайшие годы будет ориентироваться на строительство электростанций в области возобновляемой энергетики, которая производит дешевую электроэнергию и гораздо менее уязвима к российским обстрелам по сравнению с другими электростанциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в интервью Forbes.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

«В планах несколько изменить формат энергосистемы в последующие годы. Речь идет о построении новых электростанций, которые будут меньше по масштабу, будут работать на более дешевом возобновляемом ресурсе. Ветер, солнце, биотопливо — эти ресурсы дешевле угля и газа», — сказал он.
Руководитель «Укрэнерго» отметил, что многие небольшие «зеленые» электростанции сложнее выводить из строя ракетами или дронами, чем одну большую.
Читайте также
«Потому что можно нанести много вреда, попав ракетами в электростанцию мощностью 1000 МВт. Другое дело — разбить 100 электростанций мощностью 10 МВт», — пояснил Кудрицкий, добавив, что децентрализация энергосистемы — это не только вопрос эффективности, но и требование безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению иностранных инвесторов, в Украине в ближайшее время не смогут достроиться сотни мегаватт возобновляемой энергетики, если парламент не примет изменения в законодательство, предусматривающие продление срока действия технических условий на присоединение электростанций и срока действия договоров pre-PPA (получение зеленого тарифа для предприятий ВИЭ).
По материалам:
Контракти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.