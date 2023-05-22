В Украине запустили ветровую электростанцию, которая станет крупнейшей в Восточной Европе — Finance.ua

В Украине запустили ветровую электростанцию, которая станет крупнейшей в Восточной Европе Сегодня 17:36 — Энергетика

В Украине запустили ветровую электростанцию, которая станет крупнейшей в Восточной Европе

В Николаевской области построили новую ветряную электростанцию, которая станет крупнейшей в Восточной Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Речь идет о первой очереди станции мощностью 114 МВт. В планах инициатора проекта — увеличить общую мощность ВЭС до 500 МВт, что сделает ее крупнейшей в Украине и Восточной Европе.

По словам председателя Госэнергоэффективности Анны Замазеевой, это первая ВЭС, построенная во время и несмотря на полномасштабную военную агрессию россии.

Читайте также В Европе зафиксировали рекорд по производству ветровой энергии

На своей странице в Facebook Замазеева написала, что первая очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт, которая уже запущена, будет генерировать 390 млн кВт-ч электроэнергии в год и обеспечивать энергией 200 тысяч домохозяйств. При этом за счет генерации возобновляемой энергии выбросы СО2 уменьшатся на 400 тысяч тонн в год.

«Несмотря на войну украинцы продолжают делать масштабные проекты в возобновляемой энергетике. Еще один вклад на пути к энергонезависимости и декарбонизации экономики! В сверхсложных условиях, во время энерготерора россии», — сообщила она.

Справка Finance.ua:

в Украине разработан проект Национального плана действий по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года, которым предусматривается увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников — в 2 раза: с 14% в 2020 г. до 25% в 2030 году;

єто требует строительства 9,2 ГВт новых мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, из них-3,7 ГВт ветроэлектростанций;



перспективное развитие ветроэнергетики будет весомой составляющей не только энергетической безопасности страны, но и водородной энергетики и низкоуглеродной экономики в целом;



Украина имеет огромный потенциал для развития ветроэнергетики. По информации экспертов, за период 2018—2022 гг. в Украине было установлено ВЭС общей мощностью 1,3 ГВт. Однако, за период полномасштабной войны россии против Украины также было уничтожено 70% ветровых электростанций и треть солнечных.



УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.