Украина будет расширять сотрудничество с американским партнером Westinghouse — Галущенко — Finance.ua
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Украина будет расширять сотрудничество с американским партнером Westinghouse — Галущенко

Фондовый рынок
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с главным исполнительным директором Westinghouse Electric Company Патриком Фрагманом. Основная тема — расширение сотрудничества в атомной энергетике.
Глава министерства отметил эффективное сотрудничество с компанией Westinghouse, которая и будет надежным партнером для Украины: как в сфере изготовления ядерного топлива, так и строительства передовых реакторных технологий и производства электроэнергии.
«Благодаря Westinghouse, мы смогли полностью отказаться от российского ядерного топлива. В сентябре этого года состоялась первая загрузка топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС. Это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива, который может открыть путь к быстрым санкциям против Росатома», — отметил Герман Галущенко.
В свою очередь Патрик Фрагман отметил, что Westinghouse продолжает работать с украинской стороной для наращивания мощностей атомной генерации. Речь идет о строительстве новых энергоблоков АР1000, а также установке малых модульных реакторов АР300, первые из которых могут появиться уже в ближайшие десять лет.
По материалам:
Finance.ua
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