Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники — Finance.ua

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Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники

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Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники
Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники
Иностранные компании могут привлекаться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Соответствующее решение приняло правительство.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.
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«Иностранные компании могут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям», — сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.
В частности, в постановлении Кабмина подробно прописаны:
  • порядок передачи техники модернизации;
  • требования к поддержанию ее исправности;
  • вопросы обучения персонала и контроля качества.
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Модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность через применение передовых западных технологий. Такая инициатива открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества.
Также урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.
«Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии», — сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.
По материалам:
Finance.ua
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