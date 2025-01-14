Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники — Finance.ua

Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники Сегодня 04:03

Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации военной техники

Иностранные компании могут привлекаться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

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«Иностранные компании могут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям», — сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

В частности, в постановлении Кабмина подробно прописаны:

порядок передачи техники модернизации;

требования к поддержанию ее исправности;

вопросы обучения персонала и контроля качества.

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Модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность через применение передовых западных технологий. Такая инициатива открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества.

Также урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.

«Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии», — сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

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