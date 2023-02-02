Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении — Finance.ua

Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении Сегодня 14:32 — Криминал

Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении

Исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании и служащему, одновременно являющемуся членом правления этого предприятия, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как отмечается, предприятие входит в группу компаний Ferrexpo, которой владеет известный украинский беглый олигарх.

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд. С сентября 2018 по декабрь 2021 из-за его незаконных действий предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

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Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет почти 2 млрд грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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