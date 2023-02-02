Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении

Криминал
35
Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении
Уклонение от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога: руководителю нефтеперерабатывающей компании сообщили о подозрении
Исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления нефтеперерабатывающей компании и служащему, одновременно являющемуся членом правления этого предприятия, сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 605,9 млн грн акцизного налога.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Как отмечается, предприятие входит в группу компаний Ferrexpo, которой владеет известный украинский беглый олигарх.
По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд. С сентября 2018 по декабрь 2021 из-за его незаконных действий предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.
Читайте также
Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет почти 2 млрд грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.