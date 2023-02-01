Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств — Finance.ua
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Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств

Криминал
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Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств
Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств, Фото: СБУ
Сотрудники СБУ разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины в растрате государственных средств.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.
На данный момент ему объявлено о подозрении по статьям УКУ:
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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