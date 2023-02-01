Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств — Finance.ua

Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств Сегодня 16:14 — Криминал

Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили в растрате более 100 млн грн госсредств, Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины в растрате государственных средств.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, данные изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

На данный момент ему объявлено о подозрении по статьям УКУ:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ инициировала отзыв данной партии некачественных бронежилетов на склады Минобороны.

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