Uklon запустился в новых городах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Uklon запустился в новых городах

Сегодня 18:19Личные финансы
21
Uklon запустился в новых городахUklon запустился в новых городах
Сервис вызова автомобилей Uklon стал доступен в 29 новых населенных пунктах в 10 областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Полный список городов, где доступен сервис:
  • Закарпатская обл.: Ужгород, Чоп, Мукачево;
  • Ивано-Франковская обл.: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Буковель;
  • Львовская обл.: Львов, Дрогобыч, Краковец (таможня), Рава-Русская (таможня);
  • Волынская обл.: Луцк, Ковель, Старовойтово (таможня), Владимир (рядом таможня), Устилуг (таможня);
  • Тернопольская обл.: Тернополь, Чортков, Почаев;
  • Хмельницкая обл.: Хмельницкий, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Волочиск, Шепетовка;
  • Ровенская обл.: Ровно, Дубно;
  • Житомирская обл.: Житомир, Бердичев, Новоград-Волынский, Коростень;
  • Винницкая обл.: Винница, Могилев-Подольский (таможня), Ямполь (таможня), Немиров, Жмеринка, Казатин;
  • Черкасская обл.: Черкассы, Умань, Золотоноша.
Отмечается, что пассажиры сервиса могут заказать авто для перемещения между городами Украины, воспользовавшись услугой «Эвакуация». За первые четыре недели было совершено более 3,5 тысяч поездок.
Чаще всего украинцы эвакуировались из Киева, Николаева и Львова. Из последнего люди чаще всего добирались в поселок Шегини на границе Польши.
Тариф на поездку повторяет тариф города, кроме стоимости за городом — там она удваивается. В горячих точках, таких как Сумы, Харьков, Николаев, сервис не берет комиссию с водителей, оставляя все средства от поездки им.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.