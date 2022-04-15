Uklon запустился в новых городах — Finance.ua

Отмечается, что пассажиры сервиса могут заказать авто для перемещения между городами Украины, воспользовавшись услугой «Эвакуация». За первые четыре недели было совершено более 3,5 тысяч поездок.
Чаще всего украинцы эвакуировались из Киева, Николаева и Львова. Из последнего люди чаще всего добирались в поселок Шегини на границе Польши.
Тариф на поездку повторяет тариф города, кроме стоимости за городом — там она удваивается. В горячих точках, таких как Сумы, Харьков, Николаев, сервис не берет комиссию с водителей, оставляя все средства от поездки им.