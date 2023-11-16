Uklon представил новый тариф «Экспресс» для такси в Киеве: что изменится — Finance.ua

Uklon представил новый тариф «Экспресс» для такси в Киеве: что изменится Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Сервис такси Uklon внедрил новый тариф Экспресс для киевлян. Эта услуга позволяет вызывать лицензированные автомобили, которые имеют право двигаться по специальным полосам общественного транспорта, уменьшая время поездки. Важно, что на крыше такси должна быть опознавательная шашка.

Автомобили по тарифу «Экспресс» могут забирать и высаживать пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств. Хотя стоимость поездки немного выше, чем в классе Комфорт, она обеспечит водителям дополнительные заказы.

Дополнительно согласно новым требованиям таксисты в Украине должны устанавливать кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки пассажирам. Государственная налоговая служба отмечает, что это обязательно во избежание штрафов с 1 октября.

itechua По материалам:

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