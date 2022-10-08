Угрожает ли Украине гиперинфляция — Finance.ua

Угрожает ли Украине гиперинфляция Сегодня 16:00

Бесконтрольная эмиссия национальной валюты часто приводит к гиперинфляции, когда цены растут в десятки, сотни, а иногда — и в тысячи раз. В таком случае деньги, которые печатают таким образом, превращаются в самую обычную бумагу.

Ярким примером гиперинфляции и ее результатов может служить Зимбабве, где несколько лет назад печатались триллионы зимбабвийских долларов. Кадры с тележками, на которых зимбабвийцы возили пачки денег, облетели весь мир.

Украина уже переживала гиперинфляцию в 1993 году. Экономика тогда упала более чем на 14%, а цены выросли на 10155%.

Впрочем, ничто не указывает на то, что история 30-летней давности может повториться.

По словам Гетманцева, в следующем году напечатать только 200 млрд грн, что отразится на сдерживании инфляционных процессов. Кроме того, украинское войско довольно успешно освобождает от российских оккупантов восток и юг нашей страны.

«Гиперинфляцией на развивающихся рынках считается инфляция более 100% годовых. Многое зависит от своевременности помощи западных партнеров, от скорости восстановления экономики и безупречности работы зернового экспортного коридора . Впрочем, даже при негативных сценариях развития в этом году мы точно не догоним Турцию, где уровень инфляции составляет уже 83,45%», — объяснил Виталий Шапран.

Согласно прогнозу НБУ, в 2023-2024 годах отечественный ВВП будет расти в пределах 5-6% в год. Правда, Всемирный банк более сдержан в своих прогнозах — там убеждены, что ВВП Украины в следующем году вырастет на 3,3%, а в 2024 — на 4,1%.

Кроме того, США, как пишет Bloomberg, готовы до окончания войны выделять Украине 1,5 млрд долларов в месяц для поддержки ее финансов, а также убеждают присоединиться к этому Евросоюз.

В конце сентября Украина договорилась о начале работы по новой специальной программе с Международным валютным фондом. В этом году наше государство должно получить от МВФ 2,8 млрд долларов.

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