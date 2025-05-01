Угрожает ли Украине дефолт при провале переговоров с кредиторами: ответ аналитика — Finance.ua

Угрожает ли Украине дефолт при провале переговоров с кредиторами: ответ аналитика Сегодня 18:12

Украина пока не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации долга по ВВП-варрантам. Переговоры продолжаются, но западные СМИ пишут о возможном дефолте в случае неудачи.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что даже провал переговоров ни на что не повлияет глобально, говорится в статье УНИАН.

«Мы имеем подтвержденные договоренности с нашими партнерами, поэтому никакого изменения парадигмы в финансировании Украины не произойдет. Украина на сегодняшний день имеет очень значительные валютные ограничения, не может привлекать капитал на внешних рынках, не имеет внешних поступлений от частных инвесторов. Такой дефолт, такое невыполнение обязательств ни к чему не приведет», — говорит эксперт.

По словам Шевчишина, ВВП-варранты не связаны с другими долговыми обязательствами — то есть если по ним не будет выплаты, это не означает дефолт по еврооблигациям или другим долгам. Скорее всего, такой дефолт не будет иметь серьезных последствий.

«На мой взгляд, инвесторы понимают ситуацию, в которой находится Украина. Все понимают, что в военном положении платить по ВВП-варантам после 30-процентного падения экономики и ее восстановления просто из-за базы сравнения на 5% — это очень спекулятивно, потому что мы очень далеки от восстановления экономики. Но это условия выпуска ВВП-варрантов», — подчеркивает аналитик.

УНІАН По материалам:

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