Угрожает ли Украине дефолт при провале переговоров с кредиторами: ответ аналитика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Угрожает ли Украине дефолт при провале переговоров с кредиторами: ответ аналитика

32
Украина пока не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации долга по ВВП-варрантам. Переговоры продолжаются, но западные СМИ пишут о возможном дефолте в случае неудачи.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что даже провал переговоров ни на что не повлияет глобально, говорится в статье УНИАН.
«Мы имеем подтвержденные договоренности с нашими партнерами, поэтому никакого изменения парадигмы в финансировании Украины не произойдет. Украина на сегодняшний день имеет очень значительные валютные ограничения, не может привлекать капитал на внешних рынках, не имеет внешних поступлений от частных инвесторов. Такой дефолт, такое невыполнение обязательств ни к чему не приведет», — говорит эксперт.
По словам Шевчишина, ВВП-варранты не связаны с другими долговыми обязательствами — то есть если по ним не будет выплаты, это не означает дефолт по еврооблигациям или другим долгам. Скорее всего, такой дефолт не будет иметь серьезных последствий.
«На мой взгляд, инвесторы понимают ситуацию, в которой находится Украина. Все понимают, что в военном положении платить по ВВП-варантам после 30-процентного падения экономики и ее восстановления просто из-за базы сравнения на 5% — это очень спекулятивно, потому что мы очень далеки от восстановления экономики. Но это условия выпуска ВВП-варрантов», — подчеркивает аналитик.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems