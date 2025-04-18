Углубление сотрудничества в энергетике отвечает общим интересам Украины и США — Галущенко Сегодня 09:11

Углубление сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки в сфере энергетики является важным направлением сотрудничества между странами, что позволит усилить энергетическую безопасность европейского континента.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время дискуссии о роли США в украинской энергетике, организованной Atlantic Council.

«Я уверен, что энергетическая сфера является ключевой для наших общих интересов», — акцентировал глава Минэнерго во время своего выступления.

Герман Галущенко отметил, что у Украины и США уже есть существенные результаты сотрудничества в атомной энергетике. В частности, благодаря сотрудничеству украинского «Энергоатома» с американской Westinghouse была разрушена российская монополия на рынке топлива для реакторов типа ВВР-440, а в сотрудничестве с другой американской компанией — Holtec — в Украине построено хранилище для отработанного ядерного топлива. Также реализуется двустороннее сотрудничество по топливным сборкам и разработке ММР.

Кроме того, он отметил перспективы углубления сотрудничества между странами, в частности в газовой отрасли, и напомнил, что у Украины самые большие в Европе подземные газохранилища, которые могут использоваться для нужд региона, значительные залежи газа в недрах, а также интерконнекторы, соединяющие украинский газопровод с европейскими странами.

Среди перспективных направлений сотрудничества также возобновляемые источники энергии и электроэнергетика, особенно учитывая интеграцию Украины в европейские энергетические рынки.

«Существует огромная возможность стать крупным игроком на европейском рынке для экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Это также вопрос энергетической безопасности и надежности поставок — иметь наш опыт работы системы во время атак», — добавил глава Минэнерго.

Он напомнил, что с ЕС уже договорено о полной интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским. Это позволит упростить трансграничную торговлю электроэнергией, увеличить поступления производителей электроэнергии из возобновляемых источников, а также внедрить новые услуги.

«Несомненно, сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной является действительно ключевым вопросом для региональной энергетической безопасности в Европе», — резюмировал Герман Галущенко.

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