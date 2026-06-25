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UGB (Укргазбанк): финансирование общин может стать одним из ключевых направлений восстановления Украины
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