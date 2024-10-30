Удобные и выгодные международные криптоплатежи с картой Bybit доступны в новых странах — Finance.ua
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Удобные и выгодные международные криптоплатежи с картой Bybit доступны в новых странах

Криптовалюта
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Bybit, вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, открывает возможности обмена криптовалют в новых странах с помощью карты Bybit. Это очередной шаг компании на пути к удобному хранению и использованию криптовалюты инвесторами.
Заявки на карту Bybit принимаются от клиентов компании Bybit Limited, которая получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг в Казахстане. Это будет первый продукт в сотрудничестве с S1LKPAY, сертифицированным участником платежной сети Mastercard и поставщиком решений «Банковское обслуживание как услуга» (BaaS) и «Карта как услуга» (CaaS). После получения полной лицензии в сентябре Bybit Limited (МФЦА) выпустила предоплаченную карту для международных клиентов.
Удобные и выгодные международные криптоплатежи с картой Bybit доступны в новых странах
В честь запуска карты все квалифицированные пользователи, зарегистрировавшиеся в промоакции, в течение определенного времени будут получать кэшбэк 10% (до 600 USD). Карта Bybit внедряет криптовалюту в повседневную жизнь и позволяет расплачиваться ею везде, где принимают Mastercard.
В 2024 году карта Bybit осваивала новые мировые рынки и теперь доступна в различных регионах на четырех континентах.
«Цель Bybit — устранить разрыв между цифровыми активами клиентов и их реальными потребностями. Карта Bybit продолжает набирать популярность и уже считается надежным и удобным решением для криптоплатежей. Мы рады, что все больше пользователей присоединяются к миру криптовалют, и планируем представить больше наград и возможностей в ближайшем будущем», — Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу Bybit.
«S1LKPAY — это первый в регионе продукт, который позволяет использовать передовую технологию оплаты цифровыми активами. В сотрудничестве с Bybit мы объединяем сильные стороны для обеспечения более безопасных, удобных и быстрых транзакций по карте Bybit. Вместе мы устанавливаем новый стандарт инноваций и включения в финансовую сферу региона», — Гани Узбеков, основатель и CEO S1LKPAY.
Основные преимущества карты Bybit
  • Бесплатная виртуальная карта: у виртуальной карты Bybit нулевые комиссии
  • Отсутствие скрытых комиссий: нет ежегодных и ежемесячных комиссий
  • Привлекательные награды: в период проведения промоакции можно получить до $600 в наградах и кэшбэк 10%, а также скидки 2−10% и APY до 8%
  • Мгновенный доступ: виртуальную карту можно использовать сразу
  • Широкий выбор цифровых активов: карта Bybit поддерживает USDT, BTC, ETH и другие активы.
Подробнее о том, как получить награды: Карта Bybit: кэшбэк 10% и бонусы!
По материалам:
Bybit
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