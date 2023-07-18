Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без части пенсии — Finance.ua

Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без части пенсии
Из-за отличий в расчете выплат для работающих и неработающих пенсионеров возможно частичное удержание пенсии. Если пенсионер получил больше средств, чем ему положено, он имеет возможность вернуть их по своей инициативе. Однако, в случае отказа от возврата чрезмерно выплаченных сумм, Пенсионный фонд Украины начнет автоматически удерживать сумму переплаты, но не более 20% ежемесячного размера пенсии.
Об этом сообщает издание «24 канал» со ссылкой на ПФУ.
С 1 сентября пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, могут столкнуться с проблемой приостановки пенсий. Это связано с введением обязательной идентификации, необходимой в связи с окончанием карантина COVID-19. В случае если эти пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, не пройдут процесс обязательной идентификации, их пенсии могут быть временно прекращены.
Чтобы избежать блокировки счета и невыдачи пенсионных средств, лицу, получающему пенсию, следует выполнить следующие шаги:
- В первую очередь пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение «Ощадбанка» для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение, которое необходимо предъявить работнику «Ощадбанка».
- После этого лица смогут обналичить или просмотреть остаток средств на счете.
Напомним, в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
Поделиться новостью