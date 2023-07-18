Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без части пенсии — Finance.ua

Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без части пенсии Сегодня 17:01 — Личные финансы

Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без части пенсии

Из-за отличий в расчете выплат для работающих и неработающих пенсионеров возможно частичное удержание пенсии. Если пенсионер получил больше средств, чем ему положено, он имеет возможность вернуть их по своей инициативе. Однако, в случае отказа от возврата чрезмерно выплаченных сумм, Пенсионный фонд Украины начнет автоматически удерживать сумму переплаты, но не более 20% ежемесячного размера пенсии.

Об этом сообщает издание «24 канал» со ссылкой на ПФУ.

С 1 сентября пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, могут столкнуться с проблемой приостановки пенсий. Это связано с введением обязательной идентификации, необходимой в связи с окончанием карантина COVID-19. В случае если эти пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, не пройдут процесс обязательной идентификации, их пенсии могут быть временно прекращены.

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Чтобы избежать блокировки счета и невыдачи пенсионных средств, лицу, получающему пенсию, следует выполнить следующие шаги:

В первую очередь пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение «Ощадбанка» для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение, которое необходимо предъявить работнику «Ощадбанка».

После этого лица смогут обналичить или просмотреть остаток средств на счете.

Напомним, в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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