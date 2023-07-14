Сколько украинцев получает пенсии более 10 тысяч гривен (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев получает пенсии более 10 тысяч гривен (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Сколько украинцев получает пенсии более 10 тысяч гривен (инфографика)

По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. А пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,1 млн украинцев.

Об этом сообщает ПФУ

Среди тех более 1 млн человек, которые получают пенсию от 10 000 гривен, а это 10,4% пенсионеров, средняя пенсия — 14 660 гривен.

Еще 15% получают от 4001 до 5000 гривен, здесь средняя пенсия составляет 4406 грн.

Средний размер пенсии за полгода вырос на 688 грн или на 14,9% до 5 311 грн. В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

Напомним, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на льготы и меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, или же покупать по сниженным ценам бытовое топливо или сжиженный газ. На это могут рассчитывать пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. К примеру:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

сотрудники музеев, библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее подчеркнул, что одним из приоритетов работы правительства на этот год станет введение обязательного пенсионного накопления, ведь в результате ситуация с наполнением Пенсионного фонда стала критической.

Согласно реформе, у каждого трудоустроенного украинца будет собственный накопительный пенсионный счет. Средства будут туда идти из трех источников:

взнос работодателей;

взнос государства на паритетных с работодателем началах;

добровольные взносы граждан.

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