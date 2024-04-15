Удары по энергетике: CNN объяснили, почему атаки возобновили именно весной — Finance.ua
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Удары по энергетике: CNN объяснили, почему атаки возобновили именно весной

Казна и Политика
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россия могла начать бить по украинской энергетической инфраструктуре именно весной по двум причинам, пишет CNN со ссылкой на украинских специалистов.
Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко считает, что стране-агрессору нужно было накопить оружие и собрать необходимые разведывательные данные для этих ударов.
«Эта стратегия явно разрабатывалась долго, они потратили много времени на ее разработку, они явно собирали разведданные и тщательно готовились к этим атакам», — сказал он журналистам.
Во-вторых, москва могла ждать, когда электростанции будут менее защищены средствами противовоздушной обороны. Президент аналитического центра по энергетике DiXi Group Елена Павленко считает, что перед зимой Украина хорошо защитила энергетическую инфраструктуру, однако весной могла переместить часть ПВО на линию фронта.
«Это не ошибка, это просто расстановка приоритетов. Мы подумали, что если зима закончится, возможно, мы сможем использовать систему ПВО в других местах», — сказала она.

Удары по энергетике: что известно

Напомним, россия возобновила массированные обстрелы критической инфраструктуры страны. На этот раз удары наносятся не в самое холодное время года, как ожидалось ранее.
Во время массированной ракетной атаки 22 марта войска рф ударили по Днепровской ГЭС, остановив ее работу. Уже 11 апреля оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Ранее в ДТЭК предупредили, что на фоне российских атак в Украине снова могут ввести графики отключений электроэнергии.
По материалам:
УНІАН
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