Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев — Finance.ua

Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев Сегодня 16:01 — Личные финансы

Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев

Work.ua представил первое в Украине масштабное исследование зарплат в военный период в зависимости от должности, уровня профессионализма, пола и знания английского языка. В опросе приняли участие 600 работодателей и 20 000 работников, работающих на самых распространенных должностях.

Влияние войны на рынок труда: 30% респондентов потеряли работу

Эпидемия коронавируса и война повлияли на количество респондентов, работающих удаленно (16%) или в гибридном формате (22%). Однако из-за специфики должности 62% опрошенных работают в офисе, магазине, аптеке и т.д. Почти 18% участников опроса из-за войны изменили город или страну проживания.

Негативное влияние войны ощутили на себе 30% респондентов, которых сократили или уволили (19%), или закрылась сама компания (11%). Но большинство работодателей сохранили рабочие места своим работникам:

33% респондентов ответили, что компания поначалу приостановила свою деятельность, но потом работники вернулись к работе;

27% опрошенных рассказали, что война никак не отразилась на их занятости.

Портрет современного работника: чем выше образование, тем выше зарплата

Подавляющее большинство персонала — 93% — работает в украинском бизнесе. Причем две трети работодателей — компании с историей более 10 лет.

Украинские работники — образованные люди. Большинство респондентов имеют высшее образование:

66% получили образование в институтах, академиях, университетах;

25% имеют профессионально-техническое образование;

9% имеют среднее образование и обучались в школах, лицеях и гимназиях.

В общем, наблюдается взаимосвязь между образованием и размером зарплаты. К примеру, продавцы-консультанты с высшим образованием получают более высокую зарплату.

На графике изображен размер зарплат продавцов-консультантов в зависимости от типа образования. Столбики на диаграмме обозначают медианную зарплату.

Такая же тенденция наблюдается среди агрономов.

Почти половина респондентов изучали английский язык и владеют им на элементарном уровне и выше. Чуть более 6% из них знают язык на высоком уровне:

Beginner (новичок) — 32%;

Не изучал(а) — 23%;

Elementary (элементарный) — 22%;

Intermediate (средний) — 16%;

Upper-Intermediate (выше среднего) — 5%;

Advanced (продвинутый) — 1%;

Proficient (совершенное владение языком) — 0,3%.

При этом уровень зарплаты может быть напрямую связан со знанием языка, поскольку позволяет специалисту работать с иностранными клиентами. Ниже проиллюстрирована связь между уровнем зарплаты и уровнем знания английского языка на примере менеджеров по продажам / менеджеров по работе с клиентами.

Самые высокие зарплаты у менеджеров по продажам с уровнем английского Proficient и Advanced. Чтобы получать больше, нужно владеть языком в совершенстве или на продвинутом уровне. Все остальные уровни не дают существенных преимуществ.

Столбики на графиках означают медиану зарплаты.

Зарплаты глазами работников: у четверти опрошенных зарплата не изменилась

На вопрос «Как война повлияла на вашу зарплату?» четверть опрошенных отметили, что зарплата не изменилась, а в 16% сократилась незначительно. В то же время у 3% респондентов зарплата увеличилась. Среди негативных последствий войны — сокращение работников (19%) и значительное сокращение зарплат (36%).

Примечательно, что почти десятая часть компаний привязала зарплаты к курсу иностранной валюты, остальные продолжают платить зарплаты в гривне независимо от курсовых колебаний.

Большинство работников (65%) не получают бонусов за свою работу. У остальных работников самый популярный вид бонуса — до 20% от зарплаты (это 16% респондентов).

Кроме того, многие опрошенные (71%) сообщили, что оформлены официально и работают по трудовой книжке. В качестве ФЛП оформлены 5% работников, по гражданско-правовому или трудовому договору устроены 1% работников. Нет официального трудоустройства у 22% опрошенных.

Около двух третей респондентов имеют 24 и более календарных дней отпуска в год. У 12% работников отпуск составляет 15-24 дня, 5% могут отдыхать 5-10 дней и 2% опрошенных указывали самый короткий отпуск — до 5 дней.

Самая популярная составляющая соцпакета — оплата больничных: 51% респондентов отметили ее наличие. У 15% участников исследования вообще нет соцпакета. Остальные опрошенные отметили, что их социальный пакет состоит из:

медицинского страхования — 14%;

оплаты дополнительного образования — 5%;

курсов английского языка — 3%;

оплаты/компенсации занятий спортом — 3%.

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