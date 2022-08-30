Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев — Finance.ua

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Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев

Личные финансы
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Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев
Work.ua представил первое в Украине масштабное исследование зарплат в военный период в зависимости от должности, уровня профессионализма, пола и знания английского языка. В опросе приняли участие 600 работодателей и 20 000 работников, работающих на самых распространенных должностях.

Влияние войны на рынок труда: 30% респондентов потеряли работу

Эпидемия коронавируса и война повлияли на количество респондентов, работающих удаленно (16%) или в гибридном формате (22%). Однако из-за специфики должности 62% опрошенных работают в офисе, магазине, аптеке и т.д. Почти 18% участников опроса из-за войны изменили город или страну проживания.
Негативное влияние войны ощутили на себе 30% респондентов, которых сократили или уволили (19%), или закрылась сама компания (11%). Но большинство работодателей сохранили рабочие места своим работникам:
  • 33% респондентов ответили, что компания поначалу приостановила свою деятельность, но потом работники вернулись к работе;
  • 27% опрошенных рассказали, что война никак не отразилась на их занятости.
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев

Портрет современного работника: чем выше образование, тем выше зарплата

Подавляющее большинство персонала — 93% — работает в украинском бизнесе. Причем две трети работодателей — компании с историей более 10 лет.
Украинские работники — образованные люди. Большинство респондентов имеют высшее образование:
  • 66% получили образование в институтах, академиях, университетах;
  • 25% имеют профессионально-техническое образование;
  • 9% имеют среднее образование и обучались в школах, лицеях и гимназиях.
В общем, наблюдается взаимосвязь между образованием и размером зарплаты. К примеру, продавцы-консультанты с высшим образованием получают более высокую зарплату.
На графике изображен размер зарплат продавцов-консультантов в зависимости от типа образования. Столбики на диаграмме обозначают медианную зарплату.
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев
Такая же тенденция наблюдается среди агрономов.
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев
Почти половина респондентов изучали английский язык и владеют им на элементарном уровне и выше. Чуть более 6% из них знают язык на высоком уровне:
  • Beginner (новичок) — 32%;
  • Не изучал(а) — 23%;
  • Elementary (элементарный) — 22%;
  • Intermediate (средний) — 16%;
  • Upper-Intermediate (выше среднего) — 5%;
  • Advanced (продвинутый) — 1%;
  • Proficient (совершенное владение языком) — 0,3%.
При этом уровень зарплаты может быть напрямую связан со знанием языка, поскольку позволяет специалисту работать с иностранными клиентами. Ниже проиллюстрирована связь между уровнем зарплаты и уровнем знания английского языка на примере менеджеров по продажам / менеджеров по работе с клиентами.
Самые высокие зарплаты у менеджеров по продажам с уровнем английского Proficient и Advanced. Чтобы получать больше, нужно владеть языком в совершенстве или на продвинутом уровне. Все остальные уровни не дают существенных преимуществ.
Столбики на графиках означают медиану зарплаты.
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев

Зарплаты глазами работников: у четверти опрошенных зарплата не изменилась

На вопрос «Как война повлияла на вашу зарплату?» четверть опрошенных отметили, что зарплата не изменилась, а в 16% сократилась незначительно. В то же время у 3% респондентов зарплата увеличилась. Среди негативных последствий войны — сокращение работников (19%) и значительное сокращение зарплат (36%).
Ударила по кошелькам: война повлияла на зарплаты 75% украинцев
Примечательно, что почти десятая часть компаний привязала зарплаты к курсу иностранной валюты, остальные продолжают платить зарплаты в гривне независимо от курсовых колебаний.
Большинство работников (65%) не получают бонусов за свою работу. У остальных работников самый популярный вид бонуса — до 20% от зарплаты (это 16% респондентов).
Кроме того, многие опрошенные (71%) сообщили, что оформлены официально и работают по трудовой книжке. В качестве ФЛП оформлены 5% работников, по гражданско-правовому или трудовому договору устроены 1% работников. Нет официального трудоустройства у 22% опрошенных.
Около двух третей респондентов имеют 24 и более календарных дней отпуска в год. У 12% работников отпуск составляет 15-24 дня, 5% могут отдыхать 5-10 дней и 2% опрошенных указывали самый короткий отпуск — до 5 дней.
Самая популярная составляющая соцпакета — оплата больничных: 51% респондентов отметили ее наличие. У 15% участников исследования вообще нет соцпакета. Остальные опрошенные отметили, что их социальный пакет состоит из:
  • медицинского страхования — 14%;
  • оплаты дополнительного образования — 5%;
  • курсов английского языка — 3%;
  • оплаты/компенсации занятий спортом — 3%.
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По материалам:
Finance.ua
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