Удар в спину рф: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ — Finance.ua

Удар в спину рф: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ Сегодня 15:15

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о Межгосударственном валютном комитете. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенного в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе президента, который уже вступил в силу.

Отметим, что комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Как известно, отношения между Казахстаном и россией в последнее время ухудшились. Разногласия между президентами стран возникли на фоне войны в Украине.

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