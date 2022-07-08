Удар в спину рф: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ — Finance.ua
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Удар в спину рф: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ

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Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о Межгосударственном валютном комитете. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенного в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе президента, который уже вступил в силу.
Отметим, что комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.
Как известно, отношения между Казахстаном и россией в последнее время ухудшились. Разногласия между президентами стран возникли на фоне войны в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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