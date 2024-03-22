Удар россии по ДнепроГЭС: в Укрэнерго рассказали о масштабах разрушений — Finance.ua
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Удар россии по ДнепроГЭС: в Укрэнерго рассказали о масштабах разрушений

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россия атаковала энергообъекты по всей стране комбинированными средствами поражения, заявил в эфире телемарафона председатель правления «Укрнегро» Владимир Кудрицкий.
«Это была самая большая за все время атака по энергосистеме Украины. Были применены комбинированные средства поражения, не только крылатые ракеты, но и баллистика и шахеды. Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом возобновления электроснабжения для города. Но ограничения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах», — говорит Кудрицкий.
Кроме того, он подтвердил информацию об атаке рф по ДнепроГЭС этой ночью.
«Атака на ДнепроГЭС — это самая большая атака на этот объект за все время. Враг имел целью полностью вывести из строя объект, там сейчас продолжаются работы по оценке повреждений. Позже, в течение дня, можно сказать статус по этому объекту. Хочу отметить, что пока нет никакой информации или рисков прорыва дамбы. Повреждения велики, но они касаются работы именно электростанций на генерацию электроэнергии», — говорит Кудрицкий.
Укргидроэнерго подтвердило информацию о вражеской атаке на ДнепроГЭС. Россияне пытались создать новую экологическую катастрофу.
«К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины», — пишет Укргидроэнерго.
Отмечается, что на станции продолжается пожар, работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия ударов.
«Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — добавили в Укргидроэнерго.
В ночь на 22 марта россия ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС. Под удар попал пассажирский троллейбус, перевозивший рабочих станции.
Как сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также журналист Денис Казанский, в момент атаки троллейбус перевозил работников. О возможных жертвах и раненых информации пока нет.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что ДнепроГЭС — стоит. Больше информации официально будет позже.
По материалам:
УНІАН
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