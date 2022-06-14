Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options — Finance.ua
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Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options

Сегодня 11:42Финтех и Карты
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Торговля валютой на бирже — основа трейдинга. Любой специалист, даже если выберет другое направление, должен хорошо разбираться в этом вопросе.
Важно сразу овладеть навыками валютной торговли и глубоко разобраться в теме. Тогда будет просто освоить другие аспекты трейдинга, чтобы увеличить прибыль.
Сегодня сложно найти качественный обучающий проект по трейдингу несмотря на большое количество предложений. Сложно, но можно.
Многие трейдеры выделяют сайт Safe Trade Binary Options. Он предлагает бесплатные материалы по торговле на рынке Форекс (не только валютной). Кроме того, тут можно найти контент о криптовалюте, бинарных опционах и бесплатные финансовые инструменты.
Это не просто обучающий проект, а настоящая кладовая знаний.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Safe Trade Binary Options превращает сложности в возможности
Процесс обучения трейдингу длительный и сложный. Чтобы стать специалистом, нужно много в чем разобраться. Хорошо, когда учебный материал имеет четкую и логичную структуру. В противном случае в голове будет сумбур, а в работе — сплошные промахи.
Проект Safe Trade Binary Options создан профессиональным трейдером, который сам прошел через горнило испытаний, прежде чем вышел на путь успеха.
Он столкнулся со всеми проблемами новичков и специалистов, поэтому создал проект, который учитывает эти сложности.
В команде сайта опытные экономисты и аналитики. Они работают над контентом и следят, чтобы он соответствовал профессиональным требованиям.
Что предлагает проект?
  • Бесплатные обучающие материалы.
  • Актуальный и понятный контент.
  • Широко раскрытые темы валютных торгов, основ трейдинга, бинарных опционов, криптовалюты, Форекса.
  • Четкую структуру сайта, в которой легко найти нужный материал.
  • Очень разнообразный контент: видео, статьи, гайды, обзоры, руководства, новости.
  • Классные бесплатные инструменты, в том числе те, которые помогают в валютных торговых операциях.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Safe Trade Binary Options сложности обучения превращает в увлекательный квест, который ведет к поставленной цели.
Инструмент Конвертер валют — ценный помощник валютного трейдера
На сайте Safe Trade Binary Options во вкладке «Аналитика» вы найдете уникальный инструмент — Конвертер валют.
Он разработан членами команды и работает в режиме реального времени. Основатель проекта рассказывает о том, что в интернете сложно найти удобный конвертер, который бы переводил все существующие валюты. В результате создали свой универсальный инструмент.
Он позволяет конвертировать криптовалюту в криптовалюту, криптовалюту в реальную валюту, одну реальную валюту в другую.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Достаточно выбрать нужную закладку и ввести данные. Все, готово. Вы получаете результат конвертации согласно последнему курсу.
Но это еще не все. На странице инструмента есть таблицы и графики, которые помогают отследить общую ситуацию с валютой на рынке.
Теперь давайте рассмотрим все возможности конвертера по порядку.
Как пользоваться конвертером?
Сначала нужно нажать на одну из трех закладок: валюта в криптовалюту, криптовалюта в криптовалюту или валюта в валюту.
Затем выбрать пару валют для конвертации и ввести количество денег.
Результат высвечивается мгновенно.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
В конвертере представлены все виды фиата (159) и основные виды криптовалюты (65). Он не усложнен лишними функциями, в нем нет рекламы. Инструмент работает быстро и строго по назначению: конвертирует валюту по последнему курсу на рынке.
Дополнительные фишки на странице инструмента
Таблица конвертации биткоина в доллары США
Показывает, сколько долларов стоит определенная часть биткоина. Данные идут последовательно, постепенно увеличиваясь. Они постоянно обновляются.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Статистика по доллару США к биткоину
Показывает стоимость валюты минимальную, максимальную и среднюю за последние 30, 90 дней. Также можно посмотреть цену на данный момент.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
График конвертации
Отражает годовые скачки валютной пары, которую вы конвертируете. Меняется автоматически в зависимости от выбранных единиц.
Например, если вы конвертируете фунты стерлингов в биткоины, это будет график конвертации фунтов стерлингов в биткоины.
Линия на графике показывает движение валют с июля 2021 года по сегодняшний день. Так что легко отследить тенденцию и выявить тренды.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Популярные конвертации валют
Выложен список самых популярных конвертируемых валютных пар. Он помогает ориентироваться в огромном количестве современных валют и вычислить лучшие варианты для сделок.
Популярные конвертации биткоина и криптовалют
Это список наиболее ходовых вариантов обмена биткоина и разных видов криптовалют. Он упростит торговлю криптовалютой.
Еще вместе с инструментом предложен список лучших криптовалютных бирж и таблица с курсом биткоина по отношению к основным валютам.
Учимся торговать валютой вместе с проектом Safe Trade Binary Options
Все эти «плюшки» помогут валютному трейдеру сделать правильный анализ и прогноз.
Заключительное мнение
Safe Trade Binary Options — интересный обучающий проект, который поможет любому трейдеру подняться выше. С этим сайтом обязательно нужно познакомиться.
По материалам: safetradebinaryoptions.com
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