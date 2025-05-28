Ученый создал генератор, который заряжает смартфон от тепла, движения и трения — Finance.ua

Ученый создал генератор, который заряжает смартфон от тепла, движения и трения 28.05.2025, 00:48

Ученый Адам Абу-Така из Университета штата Аризона разработал ультратонкий гибридный генератор, который может постоянно подзаряжать смартфон за счет естественной активности человека — движений, тепла тела и трения. Толщина устройства — менее 5 миллиметров и ему не требуется ни солнечный свет, ни розетка, ни внешний аккумулятор.

Генератор сочетает три физических принципа: пьезоэлектричество, производящее ток при нажатии или сгибании; термоэлектричество, превращающее тепло тела в электричество; и трибоэлектричество — энергию, которая генерируется во время трения, например, когда вы снимаете одежду. Все эти элементы работают одновременно и подают энергию во встроенный аккумулятор. Благодаря этому устройство может быть вшито в одежду, интегрировано в чехол для телефона или даже прикреплено к коже — оно функционирует как персональная электростанция.

Разработка уже подтвердила свою работоспособность в лаборатории, хотя точные показатели мощности пока не разглашаются. Предыдущие подобные технологии демонстрировали высокий потенциал: стабильное напряжение и силу тока при сочетании пьезо- и трибоэффектов. Автор считает, что технология позволит заряжать гаджеты в любых условиях — во время походов, в отдаленных регионах или просто во время повседневной активности.

Проект уже получил премию James Dyson Award в качестве решения реальной бытовой проблемы. Следующий этап — довести прототип до серийного производства, сохранив эффективность и доступную цену.

Возможности устройства выходят за пределы смартфонов. Его можно применять для питания медицинских имплантов, смарт-часов, очков или сенсоров для интернета вещей, которые потенциально смогут работать без подзарядки месяцами или даже годами. Особый интерес вызывает трибоэлектрическая технология, которую активно внедряют в производство «умной одежды».

Хотя Абу-Така и не обещает зарядить iPhone за пять минут ходьбы, он верит в будущее, где устройства заряжаются просто благодаря человеческому движению или дыханию. Именно с идеи использовать энергию, которую тело и так постоянно производит, и началась эта разработка.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.