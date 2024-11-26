Ученые создали новый вид пластика, который разлагается в морской воде — Finance.ua
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Ученые создали новый вид пластика, который разлагается в морской воде

Технологии&Авто
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Международная команда ученых под руководством японского исследователя Аидо Такудзо из Института физико-химических исследований RIKEN разработала новый вид пластика, способного полностью разлагаться в морской воде.
Об этом сообщает NHK.
Как отмечают исследователи, этот инновационный пластик можно перерабатывать повторно и он может стать важным шагом в снижении уровня загрязнения окружающей среды и уменьшении накопления микропластика в океанах.
Разработка стала результатом работы над заменой традиционных пластиковых материалов, производимых на основе полезных ископаемых. Новый материал, названный супрамолекулярным пластиком, обладает такими же прочностными и термостойкими свойствами, как полипропилен.
По словам Аидо, этот пластик может биологически разлагаться без образования микропластика, а также подлежит повторному использованию. Исследователь надеется, что новый материал найдет широкое применение в разных отраслях.
По материалам:
pravdatutnews.com
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