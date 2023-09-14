Ученые создали настоящую кожу для робота, которая чувствительна к свету и прикосновениям — Finance.ua

Ученые создали настоящую кожу для робота, которая чувствительна к свету и прикосновениям 14.09.2023, 00:44 — Технологии&Авто

Международная группа исследователей создала биокибернетическую систему из искусственного эндоскелета и живой наружной оболочки. Ученые признаются — в своей работе они вдохновлялись знаменитым Терминатором — роботом с внешним покрытием, имитирующим кожу человека. В фильме это покрытие было «живым», обладало способностью к регенерации и служило сенсорной системой.

Ученые рассказывают: реальная человеческая кожа для таких целей не подходит, она слишком сложно устроена и очень уязвима. Кроме того, масштабные повреждения на ней не заживают идеально.

При активной эксплуатации это покрытие будет одноразовым, что противоречит базовой идее ученых. Поэтому исследователи заменили обычную кожу грибом вида Ganoderma sessile, чрезвычайно неприхотливым к условиям роста.

В ходе эксперимента, после нанесения питательной массы и образцов гриба, подвижная модель Терминатора высотой 7 см полностью покрылась его самостоятельно разросшейся биомассой. На это ушло всего пять дней. Ученые придали биомассе форму наружной оболочки робота и взяли под контроль рост грибницы. Как следствие — покрытие имеет чувствительность к изменению освещения и прикосновениям. То есть на его основе можно создать настоящую сенсорную систему, такую ​​как кожа.

Читайте также Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды

Грибковая масса защищает электронные и металлические компоненты внутри робота от внешних факторов. Она очень быстро самостоятельно восполняет повреждения в своей структуре — бреши во внешнем слое зарастают грибковой массой. Ученые отмечают: такое покрытие можно использовать также для терморегуляции построек, создания некоторой одежды или скафандров для людей.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.