Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды — Finance.ua

Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды, www.eetimes.eu

Федеральное правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды, которая может отслеживать владельца и его окружающую среду, сообщает TheIntercept.

Проект SMART ePANTS, или «Умные текстильные системы с электрическим приводом и сетью», направлен на разработку одежды, которая может записывать аудио, видео и геолокационные данные.

Планируется производить умные рубашки, брюки, носки и нижнее белье, которые также можно будет стирать.

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Технология умной одежды может помочь персоналу и службам быстрого реагирования в условиях высокого стресса и опасных ситуаций, таких как места преступлений, не ограничивая их способность быстро и безопасно действовать.

Проект выполняет Агентство передовых исследовательских проектов разведки (IARPA).

На сайте IARPA указано, что агентство инвестирует федеральные средства в проекты с высоким риском и высоким вознаграждением для решения задач, стоящих перед разведывательным сообществом.

Контракты от IARPA на SMART ePANT получили пять организаций. Агентство предоставило $11,6 млн и $10,6 млн оборонным подрядчикам Nautilus Defense и Leidos. Однако стоимость контрактов с Массачусетским технологическим институтом, SRI International и Areté не известна.

Speka По материалам:

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