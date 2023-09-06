Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды — Finance.ua
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Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды

Технологии&Авто
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Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды
Правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды, www.eetimes.eu
Федеральное правительство США инвестировало $22 млн в разработку умной одежды, которая может отслеживать владельца и его окружающую среду, сообщает TheIntercept.
Проект SMART ePANTS, или «Умные текстильные системы с электрическим приводом и сетью», направлен на разработку одежды, которая может записывать аудио, видео и геолокационные данные.
Планируется производить умные рубашки, брюки, носки и нижнее белье, которые также можно будет стирать.
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Технология умной одежды может помочь персоналу и службам быстрого реагирования в условиях высокого стресса и опасных ситуаций, таких как места преступлений, не ограничивая их способность быстро и безопасно действовать.
Проект выполняет Агентство передовых исследовательских проектов разведки (IARPA).
На сайте IARPA указано, что агентство инвестирует федеральные средства в проекты с высоким риском и высоким вознаграждением для решения задач, стоящих перед разведывательным сообществом.
Контракты от IARPA на SMART ePANT получили пять организаций. Агентство предоставило $11,6 млн и $10,6 млн оборонным подрядчикам Nautilus Defense и Leidos. Однако стоимость контрактов с Массачусетским технологическим институтом, SRI International и Areté не известна.
По материалам:
Speka
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