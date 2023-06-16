Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ — Finance.ua

Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ
Компания Google запустила функцию, которая поможет людям понять, как одежда будет сидеть на них, независимо от размера их тела, а также о дополнительных возможностях поиска товаров с использованием технологии поиска и распознавания изображений, сообщается на сайте поискового гиганта.
Идея уже давно лежала на поверхности, и еще 10 лет назад существовали программы для ПК, помогавшие подобрать нужную прическу. Однако только инновации в нейросети позволили максимально усовершенствовать подобный процесс не только с прическами, но и с одеждой.
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Новая виртуальная функция «примерки» позволит вам увидеть, как одежда подходит для разных типов телосложения, от размеров XXS до 4XL. Одежда будет наложена поверх изображений разных по национальности, оттенку кожи, телосложения и типа волос моделей, которые компания сфотографировала, разрабатывая эту возможность.
Однако отметим, что пока новая функция работает только в США. Когда полезной опцией смогут воспользоваться жители других стран, не сообщается.
Как это работает
Пользователям просто нужно нажать значок «Примерить» в поиске, который теперь доступен для женских топов таких брендов, как Anthropologie, Everlane, Loft и H&M, а затем выбрать модель, которая, по их мнению, наиболее подходит их фигуре.
Google заявила, что смогла запустить такую услугу благодаря новой модели искусственного интеллекта на основе изображений, разработанной внутри компании. Изображения одежды учитывают, как ткань растягивается и меняется во время ношения, чтобы создать реалистичные изображения.
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Функция примерки начнет внедряться с женских товаров, а затем появится мужская одежда. Пока что из доступных товаров только женские топы.
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