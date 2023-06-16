Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ

Технологии&Авто
12
Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ
Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ
Компания Google запустила функцию, которая поможет людям понять, как одежда будет сидеть на них, независимо от размера их тела, а также о дополнительных возможностях поиска товаров с использованием технологии поиска и распознавания изображений, сообщается на сайте поискового гиганта.
Идея уже давно лежала на поверхности, и еще 10 лет назад существовали программы для ПК, помогавшие подобрать нужную прическу. Однако только инновации в нейросети позволили максимально усовершенствовать подобный процесс не только с прическами, но и с одеждой.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Новая виртуальная функция «примерки» позволит вам увидеть, как одежда подходит для разных типов телосложения, от размеров XXS до 4XL. Одежда будет наложена поверх изображений разных по национальности, оттенку кожи, телосложения и типа волос моделей, которые компания сфотографировала, разрабатывая эту возможность.
Однако отметим, что пока новая функция работает только в США. Когда полезной опцией смогут воспользоваться жители других стран, не сообщается.

Как это работает

Пользователям просто нужно нажать значок «Примерить» в поиске, который теперь доступен для женских топов таких брендов, как Anthropologie, Everlane, Loft и H&M, а затем выбрать модель, которая, по их мнению, наиболее подходит их фигуре.
Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ
Google заявила, что смогла запустить такую ​​услугу благодаря новой модели искусственного интеллекта на основе изображений, разработанной внутри компании. Изображения одежды учитывают, как ткань растягивается и меняется во время ношения, чтобы создать реалистичные изображения.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Функция примерки начнет внедряться с женских товаров, а затем появится мужская одежда. Пока что из доступных товаров только женские топы.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.