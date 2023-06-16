Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ — Finance.ua

Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ Сегодня 18:36 — Технологии&Авто

Google представил опцию примерки одежды из онлайн-магазинов через ИИ

Компания Google запустила функцию, которая поможет людям понять, как одежда будет сидеть на них, независимо от размера их тела, а также о дополнительных возможностях поиска товаров с использованием технологии поиска и распознавания изображений, сообщается на сайте поискового гиганта.

Идея уже давно лежала на поверхности, и еще 10 лет назад существовали программы для ПК, помогавшие подобрать нужную прическу. Однако только инновации в нейросети позволили максимально усовершенствовать подобный процесс не только с прическами, но и с одеждой.

Новая виртуальная функция «примерки» позволит вам увидеть, как одежда подходит для разных типов телосложения, от размеров XXS до 4XL. Одежда будет наложена поверх изображений разных по национальности, оттенку кожи, телосложения и типа волос моделей, которые компания сфотографировала, разрабатывая эту возможность.

Однако отметим, что пока новая функция работает только в США. Когда полезной опцией смогут воспользоваться жители других стран, не сообщается.

Как это работает

Пользователям просто нужно нажать значок «Примерить» в поиске, который теперь доступен для женских топов таких брендов, как Anthropologie, Everlane, Loft и H&M, а затем выбрать модель, которая, по их мнению, наиболее подходит их фигуре.

Google заявила, что смогла запустить такую ​​услугу благодаря новой модели искусственного интеллекта на основе изображений, разработанной внутри компании. Изображения одежды учитывают, как ткань растягивается и меняется во время ношения, чтобы создать реалистичные изображения.

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Функция примерки начнет внедряться с женских товаров, а затем появится мужская одежда. Пока что из доступных товаров только женские топы.

Фокус По материалам:

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