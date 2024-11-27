Ученые создали ИИ-устройство, работающее на солнечной энергии — Finance.ua
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Ученые создали ИИ-устройство, работающее на солнечной энергии

Технологии&Авто
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Ученые создали ИИ-устройство, работающее на солнечной энергии
Ученые создали ИИ-устройство, работающее на солнечной энергии
Команда ученых из Токийского научного университета создала устройство на основе солнечных элементов с автономным питанием, которое имитирует поведение синапсов человека, для обработки данных искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом пишет pv magazine.
По словам исследователей, устройство может ускорить разработку энергоэффективных ИИ-датчиков в таких областях, как мониторинг здоровья, слежение и автомобильные технологии. Благодаря солнечной батарее потребляемая мощность технологии составляет 1% от требуемой для обычных систем.
Ученые создали ИИ-устройство, работающее на солнечной энергии
«Мы впервые в мире продемонстрировали, что разработанное устройство может работать с очень низким энергопотреблением и в то же время идентифицировать движения человека с высокой точностью», — подчеркнул Такаши Икуно.
Сообщается, что ученые изготовили синаптическое устройство на основе солнечных элементов, чувствительных к красителю. Разработка демонстрирует синаптические особенности, например облегчение парных импульсов и угнетение парных импульсов, в ответ на интенсивность света.
«Вдохновившись феноменом послесвета глаза, мы разработали новое оптоэлектронное синаптическое устройство, которое может служить вычислительной основой для энергосберегающих оптических датчиков на основе ИИ», — рассказал один из руководителей исследования Такаши Икуно.
По материалам:
Фокус
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