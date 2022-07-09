Ученые создали ИИ, определяющий зарплату по описанию вакансии — Finance.ua

Ученые создали ИИ, определяющий зарплату по описанию вакансии Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Ученые создали ИИ, определяющий зарплату по описанию вакансии

Ученые из Стэнфордского института искусственного интеллекта создали алгоритм, позволяющий оценить уровень заработной платы по описанию вакансии.

Об этом пишет VentureBeat

Для сопоставления зависимости текста объявления и заработной платы исследователи собрали более миллиона записей о поиске сотрудников. Затем они использовали модель обработки естественного языка BERT и с ее помощью обработали 800 000 вакансий.

В процессе тестирования системы на оставшихся записях выяснилось, что алгоритм предсказывает соответствие описания должности и зарплаты с точностью 87%. Для сравнения, использование только заголовков объявлений и географических местоположений дало точные прогнозы лишь в 69% случаев.

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С помощью алгоритма ученые также выявили зависимость между наличием определенных сертификатов и перспективами повышения оклада. Владение такой информацией поможет сотрудникам выбрать действительно необходимые курсы повышения квалификации, считают они.

Чем это полезно

Ведущая исследовательница Сара Бана отметила, что не только соискатели получат выгоду от алгоритма. По ее словам, работодатели могут использовать эту информацию, чтобы эффективнее инвестировать в человеческий капитал и заблаговременно переобучать определенных сотрудников.

Властям эти данные помогут продвигать программы профессионального образования и понимать экономическую ценность навыков, добавила Бана.

«Подобные инструменты помогут соискателям улучшить свои перспективы трудоустройства, работодателям — рабочую силу, а властям реагировать на немедленные изменения в экономике», — сказала исследовательница.

В будущем Бана надеется разработать веб-приложение, в котором работники или компании смогут исследовать добавленную стоимость за счет повышения квалификации или переезда в новую локацию.

Ученая также попытается охарактеризовать вклад различных слов в прогноз заработной платы.

«В идеале мы будем раскрашивать слова в сообщениях от красного к зеленому, где темно-красные слова связаны с низкой зарплатой, а темно-зеленые — с высокой», — говорит она.

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Forklog По материалам:

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