Ученые совместно с Google разработали искусственный интеллект, способный спасать жизни пожарных — Finance.ua

Ученые совместно с Google разработали искусственный интеллект, способный спасать жизни пожарных Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Ученые совместно с Google разработали искусственный интеллект, способный спасать жизни пожарных

Исследователи Национального института стандартов и технологий США (NIST) совместно с Университетом Рочестера и Google разработали модель искусственного интеллекта, которая предвидит сердечные приступы у пожарных, которые более смертоносны на службе, чем дым и огонь.

Исследования показали, что модель ИИ смогла правильно определить около 97% аномальных образцов электрокардиограмм (ЭКГ) в уникальном наборе данных, собранном у 112 пожарных. Если технология Heart Health Monitoring (H2M) будет внедрена, она сможет спасать жизни пожарных, имеющих особенно высокий риск сердечных приступов по сравнению с другими экстренными службами.

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По статистике, вероятность сердечного приступа у пожарного в 2 раза выше, чем у полицейского, и в 4 раза выше, чем у других служб экстренной помощи. По словам экспертов, к такой статистике привела ограниченная возможность охлаждения в условиях тяжелой работы и недостаточное осознание возможного риска.

Разработанная модель мониторинга сердечного здоровья H2M научена распознавать и классифицировать нормальные и аномальные сердечные ритмы, свидетельствующие о нарушении.

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Исследователи видят возможность использования модели H2M в портативных сердечных мониторах, которые могут носить пожарные на службе. Такое устройство будет предоставлять оперативные предупреждения о возможных сердечных проблемах, действуя как мгновенный кардиолог на месте происшествия. Кроме пожарных, эта модель может быть полезна и другим группам риска, а также широким массам, если будет обучена на соответствующих наборах данных.

noworries По материалам:

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