Ученые разработали имплант для мозга, который позволит набирать текст силой мысли — Finance.ua
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Ученые разработали имплант для мозга, который позволит набирать текст силой мысли

Технологии&Авто
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Ученые разработали имплант для мозга, который позволит набирать текст силой мысли
Ученые разработали имплант для мозга, который позволит набирать текст силой мысли
Разработчики компании Precision Neuroscience создали устройство, которое можно назвать седьмым слоем для коры больших полушарий мозга человека. Имплант дополняет шесть биологических слоев и позволяет парализованным людям управлять цифровыми устройствами, используя только нейронные сигналы, фактически силой мысли.
Как отметили ученые, вживление в мозг такого импланта происходит гораздо проще, чем со многими аналогами.
Пациенты со сложными дегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз, при котором теряется способность к выполнению любых контролируемых движений, смогут общаться с близкими, перемещая курсор и набирая текст с помощью своего ума. Новое устройство получило название Layer 7 Cortical Interface (кортикальный интерфейс 7 слоя).
Внешне Layer 7 напоминает кусок скотча. На самом деле это массив электродов, тоньше человеческих волос, позволяющий размещать его на поверхности мозга, не повреждая ткани.
Для применения импланта в черепе делают очень тонкий разрез, в который и вставляют устройство, «как письмо в щель почтового ящика». По словам соучредителя Precision Майкла Магера, образовавшаяся в результате разреза щель имеет толщину меньше миллиметра — она настолько мала, что нет необходимости выбривать волосы на голове для выполнения операции.
Количество электродов в массиве импланта можно увеличивать, как объяснил Магер, поэтому в будущем устройство будут использовать и при неврологических заболеваниях. Что также важно, всегда есть возможность удалить имплантат — если пациент решит, что он ему больше не нужен или понадобится замена на новую версию в будущем.
Доцент Университета Райса и основатель компании Motif Neurotech Джейкоб Робинсон отметил, что технология Precision несет меньше рисков для пациента. Однако, поскольку устройство не вводится непосредственно в ткань мозга, сила передаваемых сигналов мозга будет меньше, чем у других имплантатов.
Precision уже успешно использовала Layer 7 для декодирования нейронных сигналов у животных, и Магер выразил надежду на получение в ближайшие месяцы одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на тестирование технологии на людях.
По материалам:
noworries
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