Ученые работают над революционной передачей энергии по всему миру с помощью лазера — Finance.ua

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Ученые работают над революционной передачей энергии по всему миру с помощью лазера

Технологии&Авто
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Ученые работают над революционной передачей энергии по всему миру с помощью лазера
Ученые работают над революционной передачей энергии по всему миру с помощью лазера
Управление по перспективным исследованиям Министерства обороны США нацелилось совершить прорыв в передаче энергии. DARPA анонсировало новую программу разработки наземных лазерных установок для питания энергией летательных аппаратов, расположенных на расстоянии тысяч километров. Сначала инженеры желают передать 10 кВт на 200 км.
«Теоретически все достаточно просто, но действительно придется придумать, как обойти массу технических проблем», — подчеркнули специалисты.
Лазеры действуют вдоль линии прямой видимости, так что в верхних слоях атмосферы нужно будет разместить воздушное реле для минимизации помех и ослабления луча, вызванных водяным паром в воздухе. Кроме того, передатчики и реле должны иметь возможность наводиться на подвижную цель и корректировать положение луча.
Однако самая серьезная проблема — огромные потери, вызванные многократными превращениями света лазеров в электричество и обратно, пишет New Atlas. Пока проект под названием Power находится в первой фазе, которая включает разработку концептуального дизайна реле. Вторая фаза будет касаться интеграции этой технологии в корпус какого-либо из существующих летательных аппаратов. В третьей будет проведено испытание по передаче 10 кВт энергии на 200 км.
«Энергия нужна для любой деятельности человека, включая оборону. Нам нужны способы передачи энергии для преодоления уязвимости и других ограничений текущей парадигмы. Следующий шаг вперед в направлении оптического излучения может быть тесно связан с релейными технологиями», — сказал руководитель программы Power Пол Джаффе.
По материалам:
noworries
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