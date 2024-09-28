Ученые представили нового робота для исследования Марса — Finance.ua

Ученые представили нового робота для исследования Марса Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Ученые представили нового робота для исследования Марса

Европейские ученые совместно с Airbus успешно провели тестирование марсохода Fetch Rover, который станет ключевым элементом предстоящей миссии NASA и Европейского космического агентства по исследованию Марса.

Во время тестов в специально подготовленном карьере робот имитировал задачу на поверхности Красной планеты.

Fetch Rover предназначен для сбора марсианских образцов грунта, оставленных марсоходом Perseverance, и их последующей передачи для доставки на Землю.

Робот имеет высокий уровень автономии и может преодолевать сложные условия рельефа Марса, такие как каменистые поверхности и крутые склоны.

В рамках тестирования робот успешно показал свою способность ориентироваться в незнакомой среде и выполнять точные маневры.

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