Ученые представили нового робота для исследования Марса — Finance.ua

Ученые представили нового робота для исследования Марса
Европейские ученые совместно с Airbus успешно провели тестирование марсохода Fetch Rover, который станет ключевым элементом предстоящей миссии NASA и Европейского космического агентства по исследованию Марса.
Во время тестов в специально подготовленном карьере робот имитировал задачу на поверхности Красной планеты.
Fetch Rover предназначен для сбора марсианских образцов грунта, оставленных марсоходом Perseverance, и их последующей передачи для доставки на Землю.
Робот имеет высокий уровень автономии и может преодолевать сложные условия рельефа Марса, такие как каменистые поверхности и крутые склоны.
В рамках тестирования робот успешно показал свою способность ориентироваться в незнакомой среде и выполнять точные маневры.
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