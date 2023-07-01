Ученые показали, как изменится внешность удаленного работника к 2100 году (фото) — Finance.ua
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Ученые показали, как изменится внешность удаленного работника к 2100 году (фото)

Личные финансы
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Признаемся, это зрелище не для слабонервных. Гротескная модель имеет отечные, с темными кругами глаза, горбатую спину и, вероятно, психические проблемы. Work.ua рассказывает подробности и показывает снимки.
Ученые показали, как изменится внешность удаленного работника к 2100 году (фото)
До пандемии Covid-19 работа из дому была редкостью, сейчас она стала нормой для миллионов людей. Но гротескная модель удаленного работника будущего, представленная командой Furniture At Work, совсем не вдохновляет работать на удаленке.
Ученые показали, как изменится внешность удаленного работника к 2100 году (фото)
Как сообщает Daily Mail, у модели по имени Анна горбатая спина, красные отечные глаза с темными кругами и похожие на когти пальцы. Она сгорбилась из-за того, что работала с кровати, ее глаза покраснели и болят от того, что она весь день смотрела на экран компьютера. Кроме того, специалисты отмечают, что у нее есть потенциальные проблемы с психическим здоровьем, лишний вес и слабый иммунитет.
Из-за полученных данных эксперты в области здравоохранения призывают удаленных работников заботиться о своем физическом и ментальном здоровье во время работы дома: заниматься спортом, делать регулярные перерывы, чтобы растянуть мышцы спин и шеи.
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По материалам:
Finance.ua
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