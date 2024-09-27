Ученые плетут искусственную паутину, которая сможет лечить хронические раны, — исследование — Finance.ua
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Ученые плетут искусственную паутину, которая сможет лечить хронические раны, — исследование

Технологии&Авто
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Ученые создали искусственный паутинный шелк, который, по их словам, можно использовать для изготовления очень крепких бинтов, чтобы лечить хронические раны. Такие бинты разработали исследователи из Нанкинского технологического университета в Китае, передает The Independent.
Отмечается, что шелковые бинты легко прядут благодаря 3D-печати, а также они достаточно стабильны, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний.
В частности, в рамках исследования команда ученых протестировала новые перевязочные материалы на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, вызванными диабетом. Они зажили быстрее, чем при использовании обычных повязок.
«Новые шелковые биосовместимые и биологически разлагающиеся повязки. Мы считаем, что искусственный паутинный шелк, основанный на точной стратегии прядения, обеспечит высокоэффективный способ конструирования и модуляции следующего поколения разумных материалов», — рассказали исследователи.
В The Independent напомнили, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но ее применение в медицине не практично в больших масштабах.
«Это связано с тем, что, в отличие от шелка из шелкопряда, сбор паутинного шелка, как известно, сложен из-за территориальной природы паукообразных. Использование паутинного шелка природного происхождения также увеличивает риск бактериального загрязнения», — говорится в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Cell Press.
По словам профессора из Орхусского университета Трине Бильде, паутинный шелк всегда вызывал восхищение и имеет почти моральный статус.
«Это один из тех мифов, который, кажется, стал „устоявшимся“ благодаря „вере“, а не сильной эмпирической поддержке», — отмечает профессор.
Благодаря этому учёные начали разрабатывать искусственный паутинный шелк для использования в медицинских материалах следующего поколения, а современная технология 3D-печати предлагает новый подход к массовому производству материала.
«Согласно естественному процессу прядения пауков, мы сообщаем о высокоэффективной стратегии прядения, которая позволяет массово изготавливать многофункциональный искусственный паутинный шелк в разных масштабах», — подчеркнули стоящие за этим прорывом ученые.
По материалам:
УНІАН
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