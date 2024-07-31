Ученые достигли рекордной скорости передачи данных, что в 1,6 миллиона раз превосходит скорость интернета — Finance.ua

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных, что в 1,6 миллиона раз превосходит скорость интернета Сегодня 02:51 — Технологии&Авто

Ученые достигли рекордной скорости передачи данных, что в 1,6 миллиона раз превосходит скорость интернета

Исследователи из Университета Астона в Великобритании достигли рекордной скорости передачи данных через оптоволоконные кабели — 402 терабита в секунду (Tbps). Это примерно в 1,6 миллиона раз быстрее, чем типичные скорости домашнего интернета, информирует Live Science.

Научный прорыв стал возможен благодаря использованию всех спектральных диапазонов, применяемых в коммерчески доступных оптоволоконных кабелях. Обычно большинство оптоволоконных соединений используют только один или два диапазона. Методика исследователей была описана в отчете Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT).

Новый рекорд на 25% превышает предыдущий, установленный той же командой в марте, когда они достигли скорости 301 Tbps, используя четыре из шести спектральных диапазонов в оптоволоконных кабелях.

Для достижения желаемого результата команда построила первую в мире оптическую систему передачи, которая охватывает все шесть диапазонов длин волн, используемых в оптоволоконной связи, включая O, E, S, C, L и U. Эти диапазоны покрывают инфракрасные части электромагнитного спектра, расположенные между 1260 и 1675 нанометрами (нм).

Большинство коммерческих оптоволоконных соединений передают данные, используя диапазоны C и L, которые наиболее стабильны и обеспечивают минимальные потери данных. Однако увеличение сетевых нагрузок означает, что эти диапазоны могут быть переполнены, так что исследователи обратили внимание на новые диапазоны.

В новом исследовании учёные построили оборудование, которое может использовать длины волн диапазонов O и U. Они также использовали готовые усилители для усиления сигналов в этих диапазонах. Такие скорости удалось достичь на стандартных коммерчески доступных оптоволоконных кабелях, а значит, нет необходимости устанавливать специальные кабели для использования этих скоростей.

noworries По материалам:

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