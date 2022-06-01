Убытки в 300 миллионов: ГБР арестовало проданный вдвое дешевле "рынка" автогаз Укрнафты — Finance.ua
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Убытки в 300 миллионов: ГБР арестовало проданный вдвое дешевле "рынка" автогаз Укрнафты

Сегодня 15:22Фондовый рынок
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Государственное бюро расследований наложило арест на сжиженный газ, который полугосударственная Укрнефть ранее продала на бирже вдвое дешевле рыночной цены — это могло нанести ей урон в 300 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Так, работники ГБР расследуют уголовное производство по реализации сжиженного газа «Укрнефтью» в течение апреля — мая 2022 года. Следствие установило, что во время военного положения в апреле компания подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа. Для этого была согласована биржа, предложенная самой «Укрнафтой», однако не имеющая соответствующей лицензии.
«Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной», — сообщили в ГБР.
В частности, победителем на аукционе признаны два участника с предложением цен около 28 тыс. грн за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить сжиженный газ с предложениями цен около 55 тыс. грн за тонну. Остальные участники аукциона предложения цены вообще не предоставляли.
Таким образом сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен. В рамках производства по признакам умышленного использования должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, ДБР арестовало указанный сжиженный газ.
По материалам: Економічна Правда
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