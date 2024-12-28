Убытки и доходы украинских аэропортов во время полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Убытки и доходы украинских аэропортов во время полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 15:42 — Фондовый рынок

Убытки и доходы украинских аэропортов во время полномасштабной войны (инфографика)

Воздушное пространство Украины полностью закрыто почти три года, а большинство гражданских аэропортов получили повреждения от ракетных ударов россиян. Однако тема частичного возобновления полетов периодически возникает на повестке дня, прогнозы при этом противоречивые.

Украина представляла дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Звучал также прогноз, что аэропорт «Борисполь» или «Львов» может открыться до конца января. С другой стороны, глава правительства заявил, что из-за ситуации с безопасностью дать разрешение на полеты гражданской авиации невозможно.

Пока открытие воздушного пространства находится в стадии дискуссии, «Слово и дело» предлагает ознакомиться с тем, в каком финансовом положении оказались украинские аэропорты. На инфографике — доходы и убытки за 2022−2023 годы.

Наибольшие убытки во время полномасштабной войны терпит аэропорт «Борисполь»: 2022 год — 1 млрд 822,6 млн гривен, 2023 год — 1 млрд 516,7 млн ​​гривен. За три квартала текущего года убытки предприятия уже превысили миллиард гривен.

Аэропорт во Львове в 2022 году получил 113,2 млн гривен убытков, в 2023-м — 174,3 млн. За три квартала 2024-го убытки составляют 136,3 млн.

Убытки аэропорта в Одессе составили 41,1 млн гривен за 2022 год, 26,6 млн — за 2023 год, 18,5 млн — за три квартала 2024 года. Кстати, перед полномасштабной войной предприятие тоже было убыточным (17,7 млн в 2021 году).

Аэропорт «Киев» получил в 2022 году 33,7 млн ​​гривен убытков, в 2023-м — 23,4 млн, за неполный 2024-й — 13,8 млн. До полномасштабной войны аэропорт тоже закончил год с убытками.

Аэропорт в Днепре получил за первый год полномасштабной войны 24,7 млн гривен убытков, за второй — 14 млн грн.

Убытки аэропорта в Николаеве в 2022 году составили 23 млн гривен, в 2023 году — 12,6 млн, за первые три квартала этого года — 16,9 млн. При этом убытки предприятия в 2021 году были еще больше — 34,4 млн.

Аэропорт в Запорожье получил в 2022 и 2023 годах 25,3 млн и 10,9 млн гривен убытков соответственно. За неполный 2024 год убытки составили 4,9 млн.

Аэропорт в Ужгороде в 2022 году получил 14,1 млн гривен убытков, в 2023 году — 1,4 млн. За три квартала этого года убытки уже превысили 205 млн.

Аэропорт в Сумах, который и до полномасштабной войны не получал прибыли, 2022 закончил с убытком в размере 2,1 млн гривен, 2023 год — 4,1 млн.

Слово і Діло По материалам:

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