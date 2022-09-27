Uber возобновляет работу в Харькове — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber возобновляет работу в Харькове

Фондовый рынок
86
Вскоре после почти полного освобождения Харьковской области от российских оккупантов компания Uber сообщила о возобновлении работы сервиса в Харькове.
В течение первого месяца после возобновления работы Uber предлагает скидку 50% на все поездки в Харькове. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому 100% стоимости поездок будет поступать местным водителям.
Также Uber предоставляет городу 5000 промокодов на бесплатные поездки для работников предприятий критической инфраструктуры. Эти поездки распределят для поддержки работы работников критической инфраструктуры, государственных учреждений, волонтёров и неправительственных организаций.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время Uber работает в 18 городах Украины: Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Белая Церковь, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Кременчуг, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород и Харьков.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.