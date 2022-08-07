Uber начнет показывать водителям, сколько им заплатят за поездку — Finance.ua

Uber начнет показывать водителям, сколько им заплатят за поездку Сегодня 23:33 — Личные финансы

Uber начнет показывать водителям, сколько им заплатят за поездку

Компания Uber заявила, что «полностью переосмыслила то, как водители принимают поездки», и решила добавить в приложение функцию под названием «авансовые тарифы», которая будет показывать водителям, сколько именно им заплатят за поездку.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наша новая функция облегчает водителям решение о том, стоит ли поездка их времени и усилий, предоставляя все детали, включая оплату, которую они получат, и куда они едут, заранее», — рассказали в пресс-службе Uber.

Такси также планирует запустить функцию, которая позволит водителям видеть другие запросы на поездки поблизости, позволяя им выбирать конкретные поездки.

Для пассажиров такие изменения будут означать минимизацию вероятности отмены поездок, ведь это случалось преимущественно тогда, когда водитель не хотел ехать к месту назначения или понимал, что получит недостаточную плату за поездку.

Uber не уточняет, когда заработают новые функции и в каких странах в первую очередь.

Напомним, после получения одобрительного решения от городских властей Uber возобновил работу в Киеве. Компания не берет комиссию за обслуживание, поэтому полная стоимость поездок поступает водителям.

Uber продолжает работать в других украинских городах: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

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Діло По материалам:

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