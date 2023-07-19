У Зеленского прокомментировали атаку на одесский порт: нужен системный ответ — Finance.ua

У Зеленского прокомментировали атаку на одесский порт: нужен системный ответ Сегодня 15:34 — Казна и Политика

россия стремится создать голод и проблемы в странах Глобального Юга, а также ослабить западных союзников. Для того чтобы это предотвратить, нужен системный ответ на террор государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Российский террор Одессы еще раз доказывает — им нужен голод и проблемы в странах Глобального Юга. Они хотят создать кризис беженцев для Запада. Все делается для того, чтобы ослабить союзников и политически вмешаться во внутренние дела этих стран», — написал Ермак.

Он отметил, что россияне используют для этого вооружения, которое невозможно производить без компонентов, производимых на Западе и в странах Азии.

По словам руководителя ОП, на преступные действия россии требуется системный ответ, в частности:

Необходимо ужесточить санкции, в частности против тех, кто помогает россиянам их обходить. Союзники уже готовят решение, а Группа Макфола-Ермака предоставила собственные предложения. Реэкспорт необходимых компонентов для изготовления оружия можно остановить, если ответственность за это будет жесткой. Ответ на террор — это сила. Оружие, авиация, дальнобойные ракеты — вот что нужно Украине. Мы должны выгнать рф с нашей территории. Формула мира президента Владимира Зеленского — единственный путь к завершению войны. россия в будущем должна быть неспособна к ведению войны. Это можно обеспечить экономическими санкциями. Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за зло.

«Системная работа позволит нам победить», — подчеркнул Ермак.

российские военные ночью атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. Из-за обстрелов пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Также травмы получили более 10 человек.

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