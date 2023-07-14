У Зеленского назвали единственный вариант гарантий безопасности для россии — Finance.ua

У Зеленского назвали единственный вариант гарантий безопасности для россии Сегодня 14:23

россия может получить гарантии безопасности только после проигрыша в войне, политической трансформации через бунты и суда над путиным.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

«Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности россии», — рассказал советник руководителя ОП. По словам советника, исторически сложилось так, что для россии есть только один способ получить гарантии безопасности:

проигрыш войны,

выход из Украины и возвращение украденного суверенитета,

политическая трансформация через бунты и скамья подсудимых для автора массовых убийств.

Накануне путин заявил, что готов говорить о гарантиях безопасности для Украины, но против ее вступления в НАТО, поскольку это подрывает безопасность России.

Между тем Зеленский объяснил, почему исключает переговоры с путиным — российский диктатор неадекватный, поэтому какие-либо переговоры с ним бессмысленны. Ранее в Белом доме заявляли , что президент США Джо Байден готов к личной встрече с путиным, если тот будет серьезно настроен на переговоры.

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