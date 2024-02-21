У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото) — Finance.ua
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У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)

Технологии&Авто
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У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)
У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)
Электромобиль Cupra Born получил новую спортивную версию VZ. Заряженный хэтчбек от испанского бренда концерна Volkswagen начнут продавать с третьего квартала этого года. Его подробности появились на официальном сайте автопроизводителя.
У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)
Новый Cupra Born VZ получил полный привод и два электромотора, суммарно развивающих 326 л. с. и 545 Нм. Вскоре эту же силовую установку получит и схожая модель Volkswagen ID.3 в версии GTX.
У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)
Электрокар Cupra Born VZ способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. В подвеске заменены пружины и установлены адаптивные амортизаторы.

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Увеличенная батарея на 79 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 570 км, а зарядить ее на 80% постоянным током (мощностью 170 кВт) можно за полчаса.
У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)
От стандартного Cupra Born 2024 вариант VZ почти не отличается снаружи — его выдают 20-дюймовые диски и особые цвета кузова. В салоне установлены спортивные кресла от Cupra Formentor VZ5 и увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин, а в отделке использована алькантара. Среди опций есть парковочный автопилот с дистанционным управлением и 425-ваттная акустика Sennheiser.
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По материалам:
Фокус
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