У Украины есть значительный потенциал в производстве биометана — Finance.ua

У Украины есть значительный потенциал в производстве биометана Сегодня 20:31 — Энергетика

У Украины есть значительный потенциал в производстве биометана

Украина обладает чрезвычайным потенциалом развития производства биометана и его экспорта в ЕС, а также рассчитывает на поддержку европейских партнеров в совершенствовании регуляторных процедур, которые разрешают экспорт украинской продукции.

Об этом заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила во время парламентского вечера, посвященного потенциалу украинско-германской кооперации в сфере биометана, организованного Центром либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne) в Берлине.

«У нас есть чрезвычайный потенциал в производстве биометана, и наша газотранспортная система полностью пригодна для транспортировки таких газов», — отметила она.

Замминистра подчеркнула, что в прошлом году министр энергетики Герман Галущенко презентовал принятую Правительством Энергетическую стратегию, в которой развитию биометана и биогазов отводится весомое место. Также идет работа по подготовке законодательной базы в сфере регулирования вопросов экспорта возобновляемых газов.

«Несмотря на войну, в прошлом году запущен в работу биометановый завод, в этом году готовится к запуску второй, который также будет иметь значительные мощности. И в ближайшие два года мы ожидаем запуска еще 10 заводов, что станет значительным вкладом в производство биометана», — отметила она.

Кроме того, в выступлении Светлана Гринчук обратила внимание на необходимость адаптации внутриевропейских требований к экспорту биометана и биогазов из третьих стран.

«Прежде всего, это касается синхронизации реестра биометана, над которым мы сейчас работаем при поддержке немецких коллег, и совместного признания гарантий происхождения. В этой сфере нам также нужна поддержка европейских партнеров, ведь сегодня у нас уже есть производитель биометана, который прошел сертификацию международного соответствия критериям постоянства на предмет соблюдения условий Директивы ЕС RED II (№ 2018/2001 от 11/12/2008 по стимулированию использования энергии из возобновляемых источников). Эта сертификация подтверждает, что биометан производится из надлежащего сырья. Также мы заинтересованы начать диалог, чтобы полноценно использовать нашу ГТС для экспорта биометана», — подытожила представитель Минэнерго.

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