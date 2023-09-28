У Украины есть большой потенциал для поставки биометана и водорода в Европу — Finance.ua
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У Украины есть большой потенциал для поставки биометана и водорода в Европу

Энергетика
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У Украины есть большой потенциал как производителя биометана, а украинская газотранспортная система уже готовится к поставкам в Европу возобновляемых газов.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время выступления на «Business Forum on bio-methane and green hydrogen», недавно состоявшегося в Вене.
«У Украины есть значительный потенциал производства биометана. Это понятно, ведь мы — аграрная страна, мы располагаем значительными сырьевыми ресурсами для развития циклопроизводства в аграрном секторе — биогаза и биометана. Именно поэтому важны инвестиции в биометановые установки, которые будут работать на основе этого сырья и соответственно дальше экспортировать биометан в страны Европейского Союза», — подчеркнул Николай Колесник.
По его словам, несмотря на войну, первые установки, производимые биометаном, уже начали работать в Украине. Их мощность составляет около 3 млн. куб. метров биометана в год. Кроме того, замминистра энергетики отметил, что Украина также перспективна как производитель и поставщик водорода в ЕС. Уже разрабатываются проекты по проведению ТЭО готовности основного оборудования газотранспортной системы для транспортировки водорода.
«Водород — это топливо будущего и один из лучших источников сохранения энергии.
Наличие развитой возобновляемой и атомной энергии делает водород экономически конкурентным ресурсом", — подчеркнул Николай Колесник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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