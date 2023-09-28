У Украины есть большой потенциал для поставки биометана и водорода в Европу — Finance.ua

У Украины есть большой потенциал для поставки биометана и водорода в Европу Сегодня 20:40 — Энергетика

У Украины есть большой потенциал как производителя биометана, а украинская газотранспортная система уже готовится к поставкам в Европу возобновляемых газов.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время выступления на «Business Forum on bio-methane and green hydrogen», недавно состоявшегося в Вене.

«У Украины есть значительный потенциал производства биометана. Это понятно, ведь мы — аграрная страна, мы располагаем значительными сырьевыми ресурсами для развития циклопроизводства в аграрном секторе — биогаза и биометана. Именно поэтому важны инвестиции в биометановые установки, которые будут работать на основе этого сырья и соответственно дальше экспортировать биометан в страны Европейского Союза», — подчеркнул Николай Колесник.

По его словам, несмотря на войну, первые установки, производимые биометаном, уже начали работать в Украине. Их мощность составляет около 3 млн. куб. метров биометана в год. Кроме того, замминистра энергетики отметил, что Украина также перспективна как производитель и поставщик водорода в ЕС. Уже разрабатываются проекты по проведению ТЭО готовности основного оборудования газотранспортной системы для транспортировки водорода.

«Водород — это топливо будущего и один из лучших источников сохранения энергии.

Наличие развитой возобновляемой и атомной энергии делает водород экономически конкурентным ресурсом", — подчеркнул Николай Колесник.

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