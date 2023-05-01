У Tesla Cybertruck появился шестиколесный китайский конкурент — Finance.ua

У Tesla Cybertruck появился шестиколесный китайский конкурент Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Китайская компания Great Wall Motors решила составить конкуренцию Ford F-150 Lightning и многострадальному Tesla Cybertruck, сделав свой CyberPickup 6×6. Это большой шестиколесный пикап, способный буксировать прицепы весом 6 тонн.

Cannon CyberPickup 6×6 предлагается как в полностью электрической версии, так и в гибридном варианте с 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Отдача силовой установки составляет 517 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, а мощность передается на все шесть колес с помощью пяти блокируемых дифференциалов: два электромотора на задних осях и один — на передней.

Помимо впечатляющих колес с 18-дюймовыми дисками, «обутыми» в 33-дюймовые внедорожные шины Cooper Discoverer, китайский гигант получил множество визуальных модификаций, в том числе расширители крыльев, передний и задний бамперы с большими воздухозаборниками, из углеродного волокна, боковые подножки и удлиненный кузов с двустворчатым задним бортом.

Внутри машины можно увидеть интерьер, полностью гармонирующий с ее внешним видом. Это белая кожа со светло-серыми замшевыми вставками, массивный информационно-развлекательный экран и полностью цифровая приборная панель.

Пока нет точных сроков серийного выпуска CyberPickup 6×6, но предполагается, что он будет стоить дешевле Tesla Cybertruck.

uamotors По материалам:

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